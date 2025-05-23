Mevduat Yıldızlaşmayı Sürdürüyor

YATIRIMCI ALIŞKANLIKLARINI YENİDEN BELİRLEYEN POLİTİKALAR

Son dönemlerde uygulanan ekonomik politika sıkılaştırma önlemleri, yatırımcıların alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışları ve enflasyonla mücadele kararı, yatırımcıları altın ve dövizden vadeli mevduat hesaplarına yönlendirdi. Yüksek faiz oranları ile dikkat çeken 32 günlük TL mevduat hesapları, son zamanların gözde yatırımları arasında yer almaya başladı.

FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞ VE GETİRİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’nin üzerine çıkarmasının ardında, birçok banka vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Dijital bankalar dahil pek çok finans kuruluşu, yatırımcıları çekmek için yüzde 50’nin üzerinde faiz oranları sunmaya başladı. Örneğin, 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 1 milyon TL birikimini vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı, 32 günde net kazancını 39 bin 496 TL’ye kadar çıkarabiliyor.

ÖNE ÇIKAN BANKALAR VE GETİRİLER

Daha düşük getirileri olan bankalar arasında Ziraat Katılım (%30 kar payı) 22.356 TL, Albaraka (%33,31 kar payı) 24.823 TL ve İş Bankası (%39,5 faiz) 29.436 TL kazanç sunuyor. Özellikle büyük tutarlarda yapılan vadeli mevduat yatırımlarında faiz oranlarındaki yüzde 1’lik fark bile önemli kazanç farklılıklarına yol açabiliyor. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce bankaların sunduğu oranların dikkatle incelenmesi kritik bir konu olarak öne çıkıyor. Dijital bankaların sağladığı yüksek oranlar, geleneksel bankacılığa göre daha cazip alternatifler sunabiliyor.

MEVDUAT YATIRIMLARI GÜVENLİ LİMAN OLARAK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Ekonomistlerin öngörülerine göre, faiz oranları enflasyon kontrol altına alınana kadar yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek. Bu durum, kısa vadede risksiz getiri arayan yatırımcılar için vadeli mevduat hesaplarını cazip kılmaya devam ediyor. 1 milyon TL’lik birikimini en yüksek faiz sunan bankada değerlendiren bir yatırımcı, sadece 32 günde 40 bine yakın kazanç sağlayabiliyor. Altının belirsizliklerine karşı mevduat, yatırımcılara güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. *Bu haberde yer alan değerlendirmeler ve ekonomist yorumları kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.