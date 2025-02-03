Mevduatta Vergi Artışı Yolda: Dikkat!

YÜKSEK FAİZ ORANLARINA SIRT DÖNÜLDÜ!

Bankalarda parası olan yatırımcılar için kötü bir haber geldi. 2024 yılında yatırım araçları arasında öne çıkan mevduatlar üzerinde bir değişiklik yapıldı. Artık mevduat kazançlarına uygulanan vergi oranları artırıldı. Peki, yeni duruma göre faiz oranları nasıl etkileniyor? Yeni stopaj oranları ile birlikte aylık kazançlar ne durumda? İşte tüm ayrıntılar…

2024 yılı itibarıyla faizlerin artmasıyla birlikte sabit ve yüksek getiriler sunan mevduat hesapları, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat haline gelmişti. Bankalar, müşterilerine yüksek faiz oranları sunarken, TL’nin cazibesi de önemli ölçüde arttı. Ancak 2024’ün sonlarına yaklaşırken, bankalardaki mevduat getirileri düşmeye başlamış durumda. Aralık ve ocak aylarında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesiyle, mevduat getirileri aşağı yönlü bir değişim gösterdi.

VERGİ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME!

Hafta sonu resmi olarak duyurulan karar ile, mevduat ve fonlardan elde edilen gelirler için alınan stopaj oranları arttı. 6 aya kadar olan vadelerde stopaj %10’dan %15’e, 1 yıla kadar olan vadelerde %7.5’ten %12’ye, 1 yıldan uzun olan vadelerde ise %5’ten %10’a yükseltildi. Para piyasası ve borçlanma araçları fonları için de stopaj oranları %10’dan %15’e çıkarıldı. Hisse senedi fonları ise %0 stopaj uygulanarak avantaj sağlıyor. Merkez Bankası’nın faiz kararları sonrasında mevduat faizleri %50 civarından %50 altına inmiş durumda. Bu durumda, mevduat hala cazip bir seçenek mi? Hisse senedi fonları kaçınılmaz bir fırsat mı?

KÂRLI MÜŞTERİ TANIMLAMASI!

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayram, “Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası mevduat faizleri dengelendi. Bankalar, müşterilerini karlı ve az karlı olarak ayırıyor. Eğer bankada diğer enstrümanlardan fazla kazanç sağlıyorsanız, yüksek faiz oranlarından faydalanıyorsunuz. Ancak bankayla ilgisi olmayan bir kişi için belirlenen faiz oranları oldukça düşük olabiliyor. Uzun vadeli mevduatlar için bankalar düşük faiz oranları belirliyor. Hali hazırda 1 milyon TL mevduat için %35 ile %49.5 arasında faiz oranları uygulanmakta. Bu da yatırımcıların banka seçimlerini zorlaştırıyor,” diye ifade etti. Şu an piyasa faiz oranları politika faizine yakın bir seviyede seyrediyor.

MEVDUATIN ÇEKİCİLİĞİ AZALIYOR!

Mevduat kazançlarındaki stopaj kesintisi %10’dan %15’e yükseltildi. İlk ortaya çıktığında kur korumalı mevduat uygulamaları sayesinde stopaj oranı sıfırdı, bu nedenle yatırımcılar net kazanç sağlıyordu. Fakat 2025 sonu itibarıyla kur korumalı mevduat uygulaması sona erecek. Bu bağlamda, TL mevduatın cazibesini artıran unsurların kaldırıldığını görebiliyoruz.

NET GETİRİLERDE DÜZENLEME!

1 milyon TL’nın mevcut getirisi 35.000 TL ile 39.000 TL arasında dalgalanıyor. Faizlerdeki indirim döngüsü sebebiyle, bankalar uzun vadeli mevduatlar için daha düşük faizler uygulamakta. Peki, mevduat sahipleri yeni dönemde ne yapmalı? 32 gün vadede elde edilen faiz gelirinin, tekrar aynı vadeye yatırılması daha mantıklı ve kazançlı görünmektedir. Stopaj artmasına rağmen, mevduatlar hala cazibesini koruyor. %35 ile %40 arasında reel getiri oranı, TL mevduatını hâlâ karlı bir yatırım aracı olarak öne çıkarıyor. Ancak hisse senedi fonları ile yapılan yatırımlarda vergi avantajları, yüksek miktarda yatırım yapanlar için daha cazip hale geliyor. KKM’nin sene sonunda sona erecek olması, hisse senedi fonlarının ve hisse senetlerinin çekiciliğini artıracaktır. Çünkü mevduatlardan çıkan paranın ilk gideceği yer borsa olacak gibi görünüyor. Bu durumda, TL mevduat ve hisse senedi yatırımları arasında denge sağlamak önemli.