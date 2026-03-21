Mezar Ziyaretinde Kanlı Olay: Eşini Öldürdü

İLÇEDE KAN DONDURAN OLAY

Oğuzlar köyünde meydana gelen olayda, H.E.Y. (46), boşanma sürecinde olduğu eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç. (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri esnada av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ABLASI YARALANDI

Olay yerinde yapılan kontrollerde G.Y.’nin hayatını kaybettiği saptandı. Ağır yaralı olan B.Ç., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.E.Y., jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa süre içinde yakalandı.