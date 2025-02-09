MG’den Sıfır Faizli Kredi Müjdesi

MG MARKASI AVANTAJLI KREDİ SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Marka, MG Ready programı kapsamında belirli araç modelleri için yüzde 0 faizli kredi olanakları sağlıyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, şubat ayında çok cazip satış koşullarını hayata geçirdi. Bu çerçevede yeni MG HS Luxury, 200 bin TL indirim ve 395 bin TL ilk taksiti peşin ödenmesi koşuluyla, kalan 11 ay için yüzde 1,89 faizli kredi imkanıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İlgiyi üzerine çeken bu model için şubat ayına özel satış koşulları ile 2 milyon 25 bin TL’den sahip olunabiliyor.

ÖZEL KREDİ İMKANLARI MEVCUT

Aynı zamanda, yetkili satıcıların stoklarında bulunan MG modelleri için kullanıcılar, 395 bin TL’ye kadar ilk taksiti peşin ödemeli, kalan 11 ay vade ile yüzde 1,89 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. MG Ready programı çerçevesinde, teslimat için hazır plakalı MG4 ve benzinli ZS modellerini satın alacak olan müşterilere 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Kredi avantajına ilave olarak, tamamen elektrikli MG4’ün fiyatı 1.299.000 TL’den başlıyor.

BÜYÜK FIRSATLAR MG READY’DE

MG Ready kapsamında ZS EV Luxury modeli için şubat ayına özel belirlenen fiyat ise 1.549.000 TL. Teslimata hazır plakalı Marvel R Performance modeli için şubat ayı fiyatı 2.990.000 TL olarak belirlendi. Bu modele sahip olmak isteyen tüzel müşterilere, yetkili satıcılarda özel fırsatların yanı sıra 700 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu iddialı model, dört tekerlekten çekiş sistemi ve üstün teknolojisi ile kış aylarında sürüş deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor.