Mg En Uygun Fiyatlı Suv Modeli

MG SUV MODELİ TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de SUV meraklılarını sevindiren MG, uygun fiyatlı modelleriyle pazardaki dengeleri değiştiriyor. B-SUV segmentinde yer alan MG ZS, sunduğu fiyat-performans oranıyla dikkate değer bir konuma sahip. Citroën Ami gibi mikro elektrikli araçlarla benzer fiyat seviyelerinde yer alan MG ZS, aynı bedelle çok daha fazlasını sunarak “sudan ucuz” tanımını hak ediyor.

ŞIK TASARIM VE KONFOR SUNUYOR

MG ZS, estetik tasarımı, konforlu sürüş özellikleri ve geniş iç mekanı ile sınıfındaki pek çok rakibine meydan okuyor. Özellikle SUV konforunu uygun fiyatla yaşamak isteyen alıcılar için MG ZS, oldukça çekici bir seçenek haline geliyor. MG ZS’nin motoru 1.0 litrelik turbo benzinli motor ile geliyor. Bu motor, 111 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Günlük sürüşlerde beklentileri karşılayan bu değerler, şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde sürücüsüne güven sağlıyor.