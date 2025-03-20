Mgk Toplantısı Sonrası Kritik Mesajlar

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı toplantıda alınan kararları şu şekilde açıkladı:

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ KARARLILIK VURGUSU

Toplantıda; PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile birlikte, milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve dışındaki operasyonlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu operasyonlar, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde kararlılıkla sürdürülmekte. “Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlığı, milletimizin feraseti ve azmi ile devletimizin dirayeti neticesinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla; millî birlik ve beraberliğimizin daha da pekişeceği, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahının artacağı, ülkemizin sosyoekonomik gelişiminin ve kalkınma sürecinin hızlanacağı” ifade edildi. Bu çerçevede; bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması sürecinin titizlikle takip edileceği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI

Türkiye’nin Suriye’de yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrar sağlaması ile ülkenin tüm terör örgütlerinden arındırılması yönündeki desteklerinin devam edeceği vurgulandı. İstikrarı bozma amacıyla yapılan kışkırtmaların dikkatle izlendiği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve farklı etnik kimlikleriyle üniter yapısının korunacağı belirtildi.

FİLİSTİN MESELESİ VE İNSANİ YARDIMLAR

Filistin meselesine dair güncel durumu ele alındı. İsrail’in policyalarına son vermesi gerekliliği vurgulandı. Gazze halkının, öz vatanlarında güven ve huzur içinde yaşamaları için meşru adımların atılacağı, harap olan Gazze’nin yeniden inşasına yönelik çabaların devam edeceği kaydedildi.

RUSYA-UKRAYNA SORUNUNDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda müzakerelere ve diplomatik çabalara öncelik verilmesinin önemine dikkat çekildi. Türkiye’nin, süreçte adil ve onurlu bir anlaşma sağlanması için inisiyatif almaya devam edeceği ifade edildi.

BOSNA-HERSEK’TE DESTEK VURGUSU

Bosna-Hersek’in egemenliğine yönelik sarsılmaz destek yeniden teyit edildi. Türkiye’nin Balkanlar’daki huzur ortamını tehdit eden gelişmeleri izleyerek bölgedeki barış ve istikrarı sağlamak için çaba sarf edeceği belirtildi.

AVRUPA GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN ROLU

Türkiye’nin jeopolitik avantajları ile askerî gücünün yanı sıra gelişmiş savunma sanayiine yaptığı katkılara yer verildi. Bu süreçte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin canlanması ve Avrupa güvenliğine yönelik planlamalarda Türkiye’nin vazgeçilmez rolu yine vurgulandı. Kamuoyuna saygıyla sunulur.