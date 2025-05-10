MGM, 23 İle Alarm Yayımladı!

METEOROLOJİ’DEN SARIL KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava koşullarının ani bir değişim göstereceğini belirtti ve 23 il için sarı kodlu uyarı açıkladı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

BÖLGELER VE BEKLENEN YAĞIŞLAR

Meteoroloji’nin güncel değerlendirmelerine göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük kesimi ve Doğu Anadolu’nun kuzey kısmı sağanak yağışın etkisi altına girecek. İlgili bölgelerde, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç alanlarında yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

KUZEY YÖNLÜ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Marmara bölgesinde kuzey yönlerinden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esecek. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtına etkili olabiliyor.

SICAKLIKLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kuzeybatı bölgelerde sıcaklıklar düşecekken, diğer alanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji’den yapılan kritik uyarılara göre vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARILARI

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabileceği ifade edildi.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale bulunuyor.