MGM, 8 İlde Sağanak Uyarısı Yaptı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkemizin kuzeydoğu bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi’nin bazı alanları parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları ise Türkiye genelinde farklılık gösteriyor. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülecekken, diğer bölgelerde bu sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 km hızla eserken, bu alanda dikkat edilmesi gerekiyor.

UYARILAR

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâr konusunda vatandaşları uyararak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’nın parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege, az bulutlu ve açık halde, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Denizli’nin güney kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.

Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz, parçalı ve az bulutlu geçecek, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATIS KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği, Doğu Karadeniz kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği tahmin ediliyor.

Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – az bulutlu ve açık