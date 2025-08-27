MGM, 8 İlde Sağanak Uyarısı Yaptı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülkemizin kuzeydoğu bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi’nin bazı alanları parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak öngörülüyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları ise Türkiye genelinde farklılık gösteriyor. Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar görülecekken, diğer bölgelerde bu sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Rüzgârın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 km hızla eserken, bu alanda dikkat edilmesi gerekiyor.
UYARILAR
MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâr konusunda vatandaşları uyararak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara’nın parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.
Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu
İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege, az bulutlu ve açık halde, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Denizli’nin güney kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.
Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu
Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 34°C – az bulutlu ve açık
Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz, parçalı ve az bulutlu geçecek, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu
Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 30°C – az bulutlu ve açık
Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık
Konya 30°C – az bulutlu ve açık
BATIS KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu
Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu
Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği, Doğu Karadeniz kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği tahmin ediliyor.
Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu
Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu
Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu
Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık
Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu
Malatya 34°C – az bulutlu ve açık
Van 28°C – az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.
Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık
Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık
Mardin 35°C – az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – az bulutlu ve açık