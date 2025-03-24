MGM’den Sağanak ve Çığ Uyarısı

METEOROLOJİ’DEN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Mart tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı, iç ve doğu bölgelerde ise sıcaklıkların 3 ila 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, çığ tehlikesi, buzlanma ve zirai don riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

BEŞ İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENTİSİ

MGM’nin değerlendirmelerine göre, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya, Manisa ve İzmir’in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Edirne, Kırklareli, İzmir, Manisa ve Kütahya’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzünün öngörüldüğü bildiriliyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ, DON VE ÇIĞ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artması beklenirken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Fakat, sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da buzlanma, don, pus ve yer yer sis olabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Meteoroloji, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don riski konusunda çiftçileri uyarıyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, MGM’nin il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini takip ederek gerekli önlemleri alması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, kar erimesi ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı da uyarılarda bulunuluyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Manisa, Kütahya ve İzmir’in kuzeyinde sağanak etkili olacak.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu hale gelecek.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis görülecek.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi mevcut.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, yükseklerde çığ riski ile birlikte buzlanma ve sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

RÜZGAR VE UYARILAR

Rüzgarın genellikle güneyden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. MGM, vatandaşları ve yetkilileri çığ tehlikesi, buzlanma, don ve kar erimesine bağlı olası aksaklıklara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.