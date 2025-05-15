MGM’den Yağış Uyarısı: Doğu’da Sağanak

HAVA DURUMU RAPORUNDA ÖNE ÇIKANLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerinde de zamanla bulutlanma meydana gelecek ve gece saatlerinde yağış gözlemlenecek. Doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak.
ŞIDDERTİ SAĞANAK UYARISI
Meteorolojiye göre, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerle Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğusunda (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Meteoroloji, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, diğer bölgelerde ise normaller civarlarında devam edecek. Rüzgarın kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgarlar olabilir.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Çanakkale: Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Balıkesir: 24°C – Güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor
Ege Bölgesi
İzmir: 26°C – Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 27°C – Zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Adana: 27°C – Doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Osmaniye: Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 19°C – Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Zonguldak: 16°C – Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Trabzon: 15°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ordu: Sağanak yağış bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 10°C – Öğle saatlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar
Kars: 9°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 20°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak
Siirt: 20°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor