MGM’den Yağış Uyarısı: Doğu’da Sağanak

HAVA DURUMU RAPORUNDA ÖNE ÇIKANLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerinde de zamanla bulutlanma meydana gelecek ve gece saatlerinde yağış gözlemlenecek. Doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak.

ŞIDDERTİ SAĞANAK UYARISI

Meteorolojiye göre, günün ilk saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerle Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun doğusunda (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Meteoroloji, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, diğer bölgelerde ise normaller civarlarında devam edecek. Rüzgarın kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Yağış alan bölgelerde yer yer kuvvetli rüzgarlar olabilir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

İstanbul: 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Çanakkale: Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balıkesir: 24°C – Güneybatı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor

Ege Bölgesi

İzmir: 26°C – Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa: 27°C – Zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Adana: 27°C – Doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Osmaniye: Kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 19°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Zonguldak: 16°C – Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Trabzon: 15°C – Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ordu: Sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 10°C – Öğle saatlerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar

Kars: 9°C – Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 20°C – Öğleden sonra kuvvetli sağanak

Siirt: 20°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor