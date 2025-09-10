MHP, Ali Koç’a Destek Verecek

FENERBAHÇE SEÇİMLERİ HEYECANI

Fenerbahçe, yaklaşan seçimleriyle bir heyecan yaşıyor. Mevcut başkan Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp, yeni başkan olabilmek için mücadele edecek.

ALİ KOÇ’A DESTEK YAĞIYOR

Ali Koç’a, Fenerbahçe’nin Olağanüstü Kongresi’ne günler kala Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) tam destek geldi. 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek kongrede, yeniden başkan adayı olan Ali Koç için yapılan paylaşımlar gündeme oturdu. MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Ali Koç’un fotoğraflarını paylaşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır.” dedi.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN KATKILAR

Aynı zamanda Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da sosyal medyada destek mesajı vererek, koç’a olan bağlılıklarını belirtti. Şanlı, “Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ DEĞERLER VURGUSU

Fenerbahçe’nin köklü geçmişinin ve milli değerlerin önemine vurgu yapan Şanlı, “Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur.” diye belirtti. Böylece, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak Fenerbahçe’nin geleceği için kararlılıklarını yinelemiş oldular.

BU BİR BİRLİK DAVETİ

Şanlı, “Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.” çağrısında bulundu. Fenerbahçe için, camia için ve büyük Türkiye için bu desteğin önemli olduğu ifade edildi. “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” diyerek sözlerini noktaladı.