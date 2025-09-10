MHP, Ali Koç’u Destekleyeceklerini Açıkladı

FENERBAHÇE’DE SEÇİM HEYECANI

Fenerbahçe, yaklaşan seçimyle birlikte heyecan dolu günler yaşıyor. Mevcut Başkan Ali Koç, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp, yeni başkanlık için mücadele edecek.

ALİ KOÇ’A DESTEK

Fenerbahçe’nin Olağanüstü Kongresi’ne günler kala, Ali Koç’a Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) tam destek açıklamaları geldi. 14 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan kongrede yeniden başkan adayı olan Koç için yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

KOŞULSUZ DESTEK AÇIKLAMASI

MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Ali Koç’un ziyaret fotoğraflarını paylaşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır.” sözlerini kullandı.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN DESTEK

Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da sosyal medya üzerinden Ali Koç’a olan desteğini belirtti. Şanlı, “Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz” dedi.

MİLLİ DEĞERLERİN YANINDA

Fenerbahçe’nin köklü tarihi ve milli değerlerle harmanlanmış kimliğinin sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururu olduğunu ifade eden Şanlı, “Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz” diye ekledi.

BİRLIK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Son olarak, tüm kongre üyelerini ve futbolseverleri, Ali Koç’un etrafında birleşmeye davet eden Şanlı, “Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” ifadelerine yer verdi.