MHP, CHP ile İmralı Sürecinde Görüşmeyecek

İSMAİL ÖZDEMİR’DEN CHP AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Özdemir, İmralı süreci hakkında net bir tutum sergilemeden CHP ile görüşmeyeceklerini ifade etti. “CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir?” diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “Habertürk Tv’de devam eden Olaylar ve Görüşler programında CHP adına konuşan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir. Ali Haydar Fırat, yaptığı yorumlara istinaden açıkça ‘CHP’nin demokratikleşme bahsinde bağımsız Kürdistan’ın kurulmasını isteyip istemediğini’ cevaplandırmalıdır. Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir?”

CHP’NİN HEDEFLERİ ÜZERİNE ELEŞTİRİ

Özdemir, terörsüz Türkiye hedeflerinde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşunun açık olduğunu belirtti. Programda geçen konuyla ilgili CHP’li parti meclisi üyesinin tutarlı bir cevap verememesinin, önceki tüm CHP’li yetkililerin de onayladığı bir tavır olduğunu ifade etti. “CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir” dedi.

GÖRÜŞMEYİ REDDETTİLER

Bu nedenle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin terörsüz Türkiye hedefi ile ilgili duruşunu netleştirmeden ve bağımsız Kürdistan konusundaki tavrını açıkça ortaya koymadan herhangi bir temaslarının olmayacağını vurguladı. Özdemir, bu yöndeki iradenin Sayın Genel Başkanları tarafından da benimsendiğini saygıdeğer kamuoyu ile paylaştı.