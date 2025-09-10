MHP’den Ali Koç’a Destek Mesajı

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NE AÇIK DESTEK

Fenerbahçe Kulübü’nün 13-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısına yönelik Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a destek geldi. Destek mesajını, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız paylaştı. Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’yi ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya X üzerinden paylaşarak, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” açıklamasında bulundu.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN DESTEK ÇAĞRISI

MHP’nin gençlik kolları olan Ülkü Ocakları da Ali Koç’a desteğini belirtti. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya X hesabı üzerinden şu sözlerle destek mesajını iletti: “Kamuoyuna Duyuru; Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.”

MİLLİ DEĞERLERİN VE GURURUN TEMSİLCİSİ

Daha sonra konuşmasına devam eden Şanlı, “Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.” diyerek, tüm kongre üyelerini ve futbolseverleri Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet etti. Şanlı, “Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.