MHP’den CHP’ye Sert Eleştiri

CHP’NİN ACELECİ TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Selim Yalçın, yazılı bir açıklama yaptı ve CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki aceleciliğinin parti üzerindeki vesayet gölgesini koyulaştırdığı, bu durumun belediyeler dahil tüm örgütlerine de yansıdığını öne sürdü.

ŞİDDET VE KAVGA YANLIŞ BİR YOL

Yalçın, CHP yönetiminin hukukun siyasallaştığından şikayet ederken, kendi belediyelerindeki sıkıntılara çözüm olarak sokağı ve şiddeti seçtiğini dile getirdi. “Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir,” ifadelerini kullanan Yalçın, CHP liderinin belirsizlik ve karamsarlık yaratarak ekonomik dengeleri bozmaya çalıştığını iddia etti. Açıklamada, “CHP’nin başı, demokrasinin nimetlerinden yararlanmak dururken gayrimeşru eylemi, sokağı, gerginliği ve kavgayı yeğlemektedir. Partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundandır,” şeklinde dikkat çekti.

DEMOKRAT MASKE DÜŞTÜ

İstanbul’un CHP politikaları nedeniyle huzursuz olduğunu belirten Yalçın, “İstanbul halkının huzuruna kan ve şiddet doğranmıştır. CHP’nin demokrat maskesi düşmüş; vesayetçi, müdahaleci, kavgacı ve kutuplaşmacı yüzü ortaya çıkmıştır,” dedi. CHP’nin kışkırtmaları sonucunda Türk polisinin marjinal grupların hedefi haline geldiğini savunan Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasının yeni bir durum oluşturduğunu ifade etti.

CHP ZOR BİR SINAVLA KARŞIYADA

Yalçın, CHP’nin önünde zorlu bir demokrasi ve hukuk imtihanı olduğunu belirtti. “Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen; soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı üzere, CHP yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır,” dedi. CHP’nin vesayeti ve şiddeti sürdürüp sürdüremeyeceği, yoksa sağduyuyu mu seçeceği sorusunu gündeme getiren Yalçın, MHP’nin gelişmeleri yakından takip edeceğini sözlerine ekledi.