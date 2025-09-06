MHP’DEN ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLSÜN ÖNERİSİ

TERÖR DEFTERİ KAPANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin üstlendiği siyasi maliyet riskleri sonucunda terör ile olan mücadelede önemli bir aşamaya gelindi. Terörsüz bir Türkiye hedefiyle daha güçlü bir geleceğe yüründüğü duyuruldu. Bu süreçte terör örgütünün silah bırakma kararı aldığı bildiriliyor. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin görüşlerini almak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME ÖNERİSİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Abdullah Öcalan’ın da kurulan komisyonla görüşmesi gerektiğini ifade etti. Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden şunları paylaştı: “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.” Belirtilene göre, komisyon, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam ediyor.

DEVLETİN GÜCÜ ARTYOR

Feti Yıldız, konuşmasının devamında, “7. toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.” değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki hafta, komisyonun görüşmelerine devam edileceği bilgisi paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan ile iletişim kurmak için uygun bir zaman ve yöntem seçerek, komisyon içerisinden 3-4 kişinin belirlenmesinin önemli olduğuna da dikkat çekildi. Bu adımın bir zaaf oluşturmayacağı vurgulandı.