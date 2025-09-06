MHP’DEN ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLSÜN ÖNERİSİ!

TERÖR DEFTERİNİN KAPATILMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek sergiledikleri güçlü ve kararlı siyasi irade ile terör defteri kapatılıyor. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik adımlar atılıyor ve terör örgütü silah bırakma aşamasına geliyor. Bu süreçte, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun pek çok kesiminden temsilcilerle görüşmeler yapıyor.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME ÖNERİSİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, kurulan komisyonla Abdullah Öcalan’ın da görüşmesi gerektiğini belirtti. Feti Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır” ifadelerini kullandı. Yıldız, komisyonun, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam ettiğini vurguladı.

TBMM’DE DEVLETİN GÜCÜ

Komisyonun toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski başkanlarının önerileri de dinlendi. Yıldız, “Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır” dedi. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceği belirtildi. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile ilgili beyanları almak üzere dikkatli bir zamanlama ve yöntemle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişi seçmesinin herhangi bir zafiyet oluşturmayacağını savundu.