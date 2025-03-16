MHP’den Öcalan İle İlgili Açıklama

TARTIŞMALARA AÇIKLIK GETİRİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi Öcalan” ifadelerine dair tartışmalar hakkında açıklamada bulundu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Özdemir, yeni çözüm sürecine ilişkin önemli mesajlar sundu. Özdemir, Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ve PKK’nın ateşkes kararını da haberin çarpıcı detayları arasında değerlendirdi.

BAZI KONULARI AŞMAK GEREKİYOR

İsmail Özdemir, Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi” yorumunu değerlendirirken, “Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkanımız bu gerçekliği dile getirdi. Türkiye’nin bazı konuları aşması gerekiyor. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupa ile Türkiye arasında yakın zamanda olumlu gelişmeleri beklediğini belirterek, çözüm sürecine dair umut verici bir tablo çizdi.

SURİYE ANLAŞMASI VE HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE

MHP’nin Suriye’deki anlaşmayı tam anlamıyla desteklediğini vurgulayan Özdemir, “Bu noktaya Türkiye’nin ve yaşanan sürecin büyük katkısı var. Sayın Genel Başkanımız, olacakları öngörerek adımlarını attı. Eğer terörsüz Türkiye hedefi için adım atılmasaydı, bugün vakit kaybettirici tartışmalar içinde oyalanacaktık” dedi. Özdemir, 2011’den bu yana Türkiye’nin DEAŞ ile mücadele merkezleri kurulması ve halkın kendi kendini tayin hakkı gibi önerileri hayata geçirdiğini ifade etti.

TOPLUMSAL BİRLİK VE KUCAKLAŞMA MESAJI

Özdemir, toplumsal birlik vurgusu yaparak, “Bu ülke Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı, Çerkes’i ile hepimizin. Cumhur İttifakı olarak toplumsal ayrışmayı yönetimdeki kucaklaşma ile aşacağız” dedi. Bu ifadeler, MHP’nin kapsayıcı bir yaklaşım benimsediğini gösterdi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI VE KAPSAYICILIK

Yeni anayasa konusundaki tutumlarını aktaran Özdemir, “Hepimizin anayasası olmalı, herkesi kapsamalı” şeklinde sözler sarf etti. MHP’nin 2021’de bir anayasa çalışması gerçekleştirdiğini ve bunu AK Parti ile paylaştığını belirten Özdemir, “Daha demokratik, daha kapsayıcı bir Türkiye ile 21. yüzyılda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun hukuki ve diplomatik altyapısını hazırlamak gerekir” dedi.

ÖCALAN’DAN TARİHİ ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi” çağrısı yaptığı Abdullah Öcalan, silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetmesi yönünde tarihi bir çağrıda bulundu. Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu tarihî sorumluluğu üstleniyorum” dedi. PKK Yürütme Komitesi de bu çağrıya katıldıklarını ve 1 Mart’tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Komite, Öcalan’ın serbest bırakılmasını da talep etti.