MHP’den Öcalan ve Ateşkes Açıklaması

ÖCALAN’IN SÖZLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi Öcalan” ifadesiyle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile yaptığı görüşmede Özdemir, yeni çözüm sürecine dair önemli mesajlar verdi. Özellikle Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ve PKK’nın ateşkes kararı, haberin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

TÜRKİYE’NİN AŞMASI GEREKEN KONULAR

Özdemir, Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi” ifadesini değerlendirirken, “Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkanımız bu gerçekliği dile getirdi. Türkiye’nin bazı konuları aşması gerekiyor. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz” dedi. Ayrıca, Avrupa ile Türkiye arasında yakın gelecekte olumlu gelişmeler beklediğini ifade ederek, çözüm sürecine yönelik umut verici bir tablo çizdi.

MHP’nin Suriye’deki anlaşmayı tam anlamıyla desteklediğini belirten Özdemir, “Bu noktaya Türkiye’nin ve yaşanan sürecin büyük katkısı var. Sayın Genel Başkanımız, olacakları öngörerek adımlarını attı. Eğer terörsüz Türkiye hedefi için adım atılmasaydı, bugün vakit kaybettirici tartışmalar içinde oyalanacaktık” şeklinde konuştu. Özdemir, 2011’den beri Türkiye’nin DEAŞ ile mücadele merkezleri kurulması ve halkın kendi kendini tayin hakkı gibi önerilerin hayata geçtiğini vurguladı.

TOPLUMSAL BİRİNCİK MESAJI

Özdemir, toplumsal birlik mesajı vererek, “Bu ülke Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı, Çerkes’i ile hepimizin. Cumhur İttifakı olarak toplumsal ayrışmayı yönetimdeki kucaklaşma ile aşacağız” sözleriyle MHP’nin kapsayıcı bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI VE KAPSAYICILIK VURGUSU

Yeni anayasa konusunu ele alan Özdemir, “Hepimizin anayasası olmalı, herkesi kapsamalı” dedi. MHP’nin 2021’de bir anayasa çalışması yaptığını ve bunun AK Parti ile paylaştığını belirten Özdemir, “Daha demokratik, daha kapsayıcı bir Türkiye ile 21. yüzyılda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bunun hukuki ve diplomatik altyapısını hazırlamak gerekir” diyerek sistemli bir yaklaşımın altını çizdi.

ÖCALAN’IN SILAH BIRAKMA ÇAĞRISI VE PKK’DAN ATEŞKES KARARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi” çağrısı yaptığı Abdullah Öcalan, silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetmesi yönünde tarihi bir çağrı yaptı. Özcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu tarihî sorumluluğu üstleniyorum” dedi. PKK Yürütme Komitesi ise bu çağrıya katıldıklarını ve 1 Mart’tan itibaren ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Komite, ayrıca Öcalan’ın serbest bırakılmasını talep etti.