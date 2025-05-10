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MHP Genel Başkanı Anneler Günü’nde Duygularını Paylaştı

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ANNELER GÜNÜ MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü sebebiyle sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, annelerin fedakarlıklarını ve toplumdaki değerlerini öne çıkardı. Bahçeli, evlat acısı çeken annelerin gözyaşları dinmediği sürece huzurun sağlanamayacağını söyledi. Bahçeli, paylaşımında, “Huzurlu anne, huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir.” ifadesini kullanarak, annelerin toplumsal yapının temel taşı olduğunu vurguladı.

ANNELERİN GÜCÜ

Bahçeli, anneleri, “Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir.” sözleriyle tanımladı. Bu düşünceyle, annelerin toplumsal hayattaki direnç ve gücünü ortaya koydu.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL SELAM

Paylaşımında şehit annelerine özel bir selam gönderen Bahçeli, “Başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan annelerimiz olmak üzere, yurdumun her köşesindeki anneleri en içten hislerimle selamlıyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Biliyoruz ki, cennet annelerin ayakları altındadır.” diyerek, onların önemini bir kez daha belirtti.

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