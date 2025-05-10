MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Türk’ü aradı

DEVLET BAHÇELİ’DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği kongre ve aldığı “tarihi kararlar” için tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktardı. Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını vurguladı. Türk, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

TÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Ahmet Türk’ün açıklamalarından bazı noktalar öne çıkıyor. “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler… Kadim iki halkı, Kürt ve Türk halkları geçmişten bu güne kadar dostça ve kardeşçe bir yaşam sürdürdü. Ancak son dönemde inkar politikası üzerine Kürtler ister istemez silahlı bir mücadeleye girişti. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek, bilerek bazı girişimlerde bulunuldu.” diyen Türk, bu süreçte yapılan çalışmaların olumlu bir sonuç verdiğini belirtti. Barışın sağlanması adına atılması gereken adımlara dikkat çeken Türk, “Demokratik bir Türkiye için atılması gereken adımlar gündeme getirilmeli.” ifadelerini kullandı.

SÜRECİN ÖNEMİ VE MECLİS’İN ROLÜ

Türk, bu süreçte Meclis’in devreye girerek demokratik bir anayasanın gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. “Burada Meclis’e önemli kararlar düşüyor.” diyen Türk, toplumsal barışın sağlanması için atılması gereken adımların sadece bir pazarlık meselesi değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi için gerekli adımlar olduğunu ifade etti. “Türkiye, Ortadoğu’nun en önemli devleti olarak demokrasiyi götürecek bir ülke olarak tarihe geçecek.” diye ekledi.

BAHÇELİ’YE DÜŞÜNCE VE RİSKLER

Bahçeli’nin bu süreçteki rolüyle ilgili bir soruya Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında önemli bir risk aldı, ama Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldı.” yanıtını verdi. Bahçeli’nin aldığı riskin barışın sağlanmasına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Türk, “Ben de Sayın Bahçeli’yi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

GELECEK AÇIKLAMALAR VE İNANÇ

Bir açıklamanın ne zaman yapılacağı sorusuna Türk, “Aslında karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır.” yanıtını verdi. Sürece inanmayanlara yönelik de Türk, “Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Fakat görüşmeler ilerledikçe bu sürecin endişe duyulacak bir süreç olmadığını göreceğiz.” dedi.