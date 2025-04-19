MHP Genel Başkanı, Tarkan’a başsağlığı diledi

DEVLET BAHÇELİ’DEN TARKAN’A TAZİYE TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı üzerine bir taziye telefonunda bulundu. Geçtiğimiz hafta meydana gelen kalp krizi, Neşe Tevetoğlu’nun yaşamına son vermişti ve bu durum, Tarkan ile onun sevenlerini derin bir üzüntü içerisine soktu.

NEŞE TEVETOĞLU’NUN CENAZE TÖRENİ

Bahçeli, annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybeden Tarkan’a başsağlığı dileklerini iletti. Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Neşe Tevetoğlu için düzenlenen cenaze töreni ise Maltepe Cumhuriyet Camii’nde gerçekleştirilmişti.