MHP Genel Başkanı, Tarkan’a Taziye İletti

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN TARKAN’A BAŞSAĞLIĞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı üzerine taziye telefonuyla Tarkan’a ulaştı. Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu, hem oğlu Tarkan’ı hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

TARKAN’IN ANNESİNE SON GÖREV

MHP Genel Başkanı Bahçeli, geçen hafta annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybeden Tarkan’ı arayarak “başsağlığı” diledi. Tarkan’ın annesi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii’nde cenaze töreni düzenlenmişti.