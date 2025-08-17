MHP’li Adan’dan Açıklama Geldi: Süreç Başladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TOPLANTISI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” İstanbul’da yapıldı. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Bakırköy’deki otelde yapılan toplantının divan başkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

GELİŞMELER CİDDİ BİR TEHDİT TİMİ BÜYÜTÜYOR

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hamlesinin önemini vurgulayan Adan, Türkiye’nin çevresinde yaşanan olayları incelemenin zorunlu olduğunu belirtti. Adan, “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böyle bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir” dedi. Adan, Terörsüz Türkiye’nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlere karşı bir rest olduğunu savunarak, “Bu hamleyle liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir” ifadesini kullandı.

SÜREÇLER ÖNCEKİLERDEN FARKLI

Yıllarca süren terörle mücadele faaliyetlerine atıfta bulunan Adan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin daha farklı, planlı ve kararlı olduğunu ifade etti. Şunları söyledi: “‘Terörsüz Türkiye’ hepsinden daha farklı, daha planlı, daha kararlıdır. Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci en önemli nokta ise meclisteki tüm partilerin çalışmalara katılmasıdır.” Adan, ortaya çıkacak kararların milli mutabakat değeri taşıyacağını vurguladı ve “Terörsüz Türkiye’nin üçüncü farkı, süreci başlatan, kararlılıkla yürüten liderimiz Devlet Bahçeli’nin şahsında Türk milliyetçileridir” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ ANAYASA MADDELERİDİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, amaçlarının annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti. Yıldız, “Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz” dedi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısından bu yana önemli bir yol alındığını dile getiren Yıldız, bu süreçte hiçbir dış yardım almadan ilerlediklerini ifade etti. Yıldız, “Bu süreç, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu değildir. Toplumu kucaklayan, temel hak ve özgürlükleri genişleten ve vatandaşların ülkeye aidiyetini pekiştiren adımlar atacağız. Biz de yeni bir dil inşa etmek zorundayız” şeklinde sözlerini sonlandırdı.