MHP’li Adan Süreç Açıklaması Yaptı

TOPLANTININ GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirdiği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”, İstanbul’da hayata geçirildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Bakırköy’deki bir otelde gerçekleştirilen toplantının divan başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

ETRAFI TAHİL ETME MECBURİYETİ

Programda yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” hamlesinin kıymetini anlamak için Türkiye’nin etrafındaki gelişmeleri analiz etme gerekliliği olduğunu belirten Adan, “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir” dedi. Adan, Terörsüz Türkiye’nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlere bir anda karşı durduğunu savunarak, “Bu hamleyle liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

ÜÇ TEMEL FARK

Uzun süredir devam eden terörle mücadele girişimlerinin olduğunu ama ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin özel olduğunu dile getiren Adan, “’Terörsüz Türkiye’ hepsinden daha farklı, daha planlı, daha kararlıdır. Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci en önemli nokta da şudur; yalnızca bir partinin dışında meclisteki bütün partilerimiz çalışmada yer almaktadır.” Celal Adan, böylece ortaya çıkacak kararlar ve tavsiyelerin milli mutabakat değeri taşıyacağını dile getirerek, “Terörsüz Türkiye’nin üçüncü farkı ise en önemlisidir. Bu defa süreci başlatan, kararlılıkla yürüten, liderimiz Devlet Bahçeli’nin şahsında Türk milliyetçileridir. Bunu parti duygusuyla söylemiyorum. Kimlik itiraflarından kaynaklanan, kırk yıldır kan akıtan bu sorunu başka türlü meclisin müzakeresine, gündemine bile kimse getiremezdi. Liderimizin cesur duruşu, tertemiz geçmişiyle bu sürecin arkasında olması, bütün kapıları açmıştır.” yorumunu yaptı.

PROJE MİLLETİN EVLATLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞECEK

Adan, “Terörsüz Türkiye projesi Batı başkentlerinden devşirilen taktiklerle, okyanus ötesinden gelen suflelerle yürümeyecektir. Hamle, milletin selameti için, milletin evlatları tarafından hayata geçirilecektir” sözleriyle dikkat çekti.

ANNELERİN GÖZYAŞLARINI DİNDİRMEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, amaçlarının annelerin gözyaşının akmadığı bir geleceği inşa etmek olduğunu belirtti. Yıldız, “Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz” açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısından bu yana önemli bir yolun geride kaldığını aktaran Yıldız, “Bu süreç, 2013-2015 tarihleri arasında ortaya konulan çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu değildir. Toplumu tamamen kucaklayan, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlar atılırken, biz de yeni bir dil inşa etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.