MHP’li Adan Süreci Değerlendirdi

MHP’NİN BİRİNCİ AŞAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla düzenlediği “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” İstanbul’da gerçekleşti. MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliği yaptığı toplantı, Bakırköy’deki bir otelde yapıldı. Divan başkanlığını ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

TERCİH SEBEPLERİ AÇIKLANDI

Adan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” projesinin anlaşılabilmesi için Türkiye’nin etrafındaki durumları analiz etmenin önemli olduğunu belirtti. “Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır.” diyen Adan, bu projenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını vurguladı. Liderlerinin öncülüğünde üstlenilen bu girişimin, uluslararası politikanın karmaşası içerisinde herkesi şoke eden bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca, Terörsüz Türkiye’nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlere karşı anında bir hamle olduğunu savunarak, “Bu hamleyle liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir.” dedi.

YENİ PROJEDE FARKLILIKLAR VURGULANDI

Celal Adan, uzun zamandır devam eden terörle mücadele süreçlerinin yanı sıra “Terörsüz Türkiye” sürecinin daha farklı olduğunu ifade etti. Bu sürecin “hepsinden daha farklı, daha planlı, daha kararlı” olduğunu belirten Adan, “Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir.” ifadelerini kullandı. Terörle mücadele çalışmalarında meclisteki tüm partilerin yer aldığını dile getirerek, “Bu yüzden ortaya çıkacak kararlar ve tavsiyelerin milli mutabakat değerinde olacağını” söyleyerek, bu sürecin en önemli özelliğinin liderleri Devlet Bahçeli’nin Türk milliyetçileri aracılığıyla başlatılması olduğunu vurguladı. Adan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya olan hassasiyetinin sürecin sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğunu belirtti.

KIRMIZI ÇİZGİLER BELİRLENDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da etkinlikte, amaçlarının annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu vurguladı. Yıldız, “Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir.” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısından bu yana önemli mesafeler kat edildiğini belirten Yıldız, “Bu süreç, 2013-2015 tarihlerindeki çözüm sürecinin yeni versiyonu değildir.” diyerek, toplumun her kesimini kapsayan adımlar atarak yeni bir dil oluşturma gerekliliğine dikkat çekti.