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MHP’li Celal Adan’dan PKK Mesajı

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BAHÇELİ’YE CEVAP VEREN ÖCALAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’a “Gelsin TBMM’de konuşsun, PKK silah bıraksın” şeklinde bir çağrı yaptı. Bunun üzerine Öcalan, kendi sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yaparak, PKK kongresini topladığını duyurdu.

KAN VE KİN DEVRI KAPANDI

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili olan Celal Adan, konuya dair yaptığı paylaşımda “Kan ve kin devri kapandı” ifadesini kullandı. Adan’ın bu açıklaması, olayın siyasi boyutunu güçlü bir şekilde özetliyor.

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