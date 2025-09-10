MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken Açıklama!

CHP VE MHP GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’la bir araya geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün bilgilerinin aktardığına göre, bu görüşmede belediye başkanlarının yargı süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Çetin, özellikle Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarıyla ilgili bir adım atılıp atılmayacağını sordu. Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” yanıtını verdi. Ancak Çetin, görüşmeden edindiği izlenimi paylaşarak, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağına dair işaret aldım” dedi.

ESPİRİLİ DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sırasında dikkat çeken bir diyalogda, Feti Yıldız, belediye başkanlarının serbest kalmaları halinde yurt dışına kaçabilecekleri yönündeki iddialara esprili bir yanıt vererek, “Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Çetin’i güldürse de, onun yanıtı “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz” şeklinde oldu.

KAYYUM VE KURULTAY İPTALİ GÜNDEMDE

Görüşmenin diğer konuları arasında belediyelere kayyum atanması ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Kurultayına ilişkin iptal davaları da yer aldı. Hem Çetin hem de Yıldız, kayyum uygulamalarına karşı olduklarını vurguladı. Çetin, “Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı” ifadelerini kullandı.