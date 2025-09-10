MHP’li Feti Yıldız: “Kaçacaksa Daha İyi!”

DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME SONRASI YENİ GÖRÜŞME

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, bu sefer MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile buluştu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, görüşmede belediye başkanlarının yargı süreçleri gündeme alındı. Çetin, özellikle Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için herhangi bir adım atılıp atılmayacağını sordu. Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” cevapını verdi. Ancak Çetin, görüşmeden aldığı izlenimi şöyle ifade etti: “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağına dair işaret aldım.”

ESPİRİLİ DİYALOG

Görüşme sırasında dikkat çeken bir diyalog da gelişti. Feti Yıldız, belediye başkanlarının serbest kalmaları durumunda yurt dışına kaçılabileceği yönündeki iddialara esprili bir karşılık vererek, “Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz?” dedi. Bu sözler Çetin’i güldürürken, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz. Ülkelerinden ayrılmaz” yanıtını verdi.

KAYYUM VE KURULTAY DAVALARI ÜZERİNDE ORTAK GÖRÜŞ

Görüşmenin diğer konuları arasında belediyelere kayyum atanması ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Kurultayı’na ilişkin iptal davaları da yer aldı. Hem Çetin hem de Yıldız, kayyum uygulamalarına karşı olduklarını açıkça dile getirdi. Çetin, “Feti Yıldız, kayyum konusuna nasıl karşıysa, İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönündeki karara da, kurultayın iptali ile ilgili davaya da karşı” diyerek durumu özetledi.