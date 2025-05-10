“MHP Lideri Bahçeli’den Türk’e Tebrik.”

DEVLET BAHÇELİ’DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlediği kongre ile alınan “tarihi kararlar” için tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktararak, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyaç duyduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

AHMET TÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Ahmet Türk’ün açıklamalarındaki önemli noktalar arasında, “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı.” ifadesi öne çıkıyor. Türk, günümüzde önemli olan barışın sağlanması için toplumdaki diyalog ve işbirliğine dikkat çekti. “Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye’de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek, bilerek bazı girişimlerde bulunuldu.” diyen Türk, Meclis’in, demokratik bir cumhuriyet için atılması gereken hukuki adımları gündeme getirmesi gerektiğini belirtti.

BARIŞ SÜRECİ VE MECLİS’İN ROLÜ

Türk, “Yani bunlar pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi için atılması gereken adımlar var.” diyerek, bu sürecin ciddiyetine vurgu yaptı. Meclis’in, demokratik bir Türkiye için gerekli kararlara imza atmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Sırrı Süreyya’nın cenazesinde de toplumsal barışın sağlandığını dile getirerek, “Sürecin bundan sonraki aşaması Meclis’in görevindedir.” şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ’NİN KATKISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin barış sürecindeki rolüne dair bir soru üzerine Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir.” yanıtını verdi. Bahçeli’nin Türkiye’ye yaptığı çağrının önemli bir risk içerdiğini, ancak bunun Türkiye’nin geleceği için atılmış cesur bir adım olduğunu belirtti. Bahçeli’yi kutladığını ve emeğine saygı duyduğunu ifade etti.

AÇIKLAMALARIN ZAMANI

Araştırmaların ve süreçlerin sonunda açıklamaların zamanının geldiğini dile getiren Türk, “Karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır.” şeklinde bilgi verdi. Türk, görüşmelerle sürecin ilerlemesi sonucunda, endişelerin zamanla yok olacağını belirtti. “Elbette ki bir adım atıldığı zaman insanlar şüpheyle karşılar ama zaman içerisinde bu şüphelerin ortadan kalktığını görüyoruz.” diyerek, umut verici bir geleceğe işaret etti.