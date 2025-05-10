“MHP Lideri Bahçeli’den Türk’e Tebrik.”

AÇIKLAMALAR VE TEMELLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi olan Ahmet Türk’ü telefonla arayarak, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kongresi ve bu kongrede alınan “tarihi kararlar” dolayısıyla tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktararak, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını belirtti. Türk, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı olduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

TOPLUMSAL BARIŞ VE DEMOKRATİK GELECEK

Ahmet Türk’ün açıklamalarında öne çıkan noktalar arasında, “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı” ifadesi yer aldı. Türk, günümüzdeki gelişmelerin iki halk olan Kürt ve Türk halklarını dostça ve kardeşçe yaşamaya ittiğini ancak son dönemde inkar politikaları nedeniyle Kürtlerin silahlı bir mücadeleye yöneldiğini dile getirdi. Türk, barışın kaçınılmaz olduğunu ve demokratik bir Türkiye’de tüm halkların mutlu olacağını vurgulayarak, çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ve olumlu sonuçlar elde edildiğini belirtti. “Bugün de hayırlı bir cuma” diyerek, PKK’nin kongre toplantısının önemine dikkat çekti. Meclis’in demokratik bir Türkiye için atılacak adımları gündeme getirmesi gerektiğini ifade eden Türk, bu sürecin sadece Kürt meselesi değil, Türkiye’nin genel demokratik geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE RİSKLER

MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli’nin bu süreçteki rolü üzerine gelen bir soruya Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir” diyerek yanıtladı. Bahçeli’nin sürecin başlamasında aldığı risklerin Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Türk, bu risklerin onurlu bir barışa katkı sağladığını vurguladı. Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dile getirdiğini ve kendilerini kutladığını belirten Türk, Bahçeli’ye olan saygısını ifade etti.

KARARLAR VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Açıklama zamanına dair bir soruya Türk, “Aslında karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır” ifadelerini kullandı. Sayın Öcalan’ın talebinin yerine getirileceğine dair endişelerinin olmadığını belirten Türk, bu kararın kısa süre içinde açıklanacağına inandığını dile getirdi. Sürece inanmayanlara yönelik bir soruya ise, Türk, “Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Fakat görüşmeler ilerledikçe bu sürecin endişe duyulacak bir süreç olmadığını göreceğimiz” diyerek, zamanla bu şüphelerin ortadan kalkacağına inandığını belirtti.