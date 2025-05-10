“MHP Lideri Bahçeli’den Türk’e Tebrik”

BAHÇELİ’DEN AHMET TÜRK’E TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk’ü telefonla arayıp, PKK’nın 5-7 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği kongre ve aldığı “tarihi kararlar” için tebrik etti. Türk, Bahçeli’nin sürecin hayırlı olmasını istediğini ve kendilerini kutladığını aktararak, MHP liderinin “Terörsüz Türkiye” sürecinde en büyük rolü oynadığını vurguladı. Türk, Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacının olduğunu ve Meclis’in bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

TOPLUMSAL BARIŞIN ÖNEMİ

Ahmet Türk’ün açıklamalarından öne çıkanlar, “Türkiye’de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler… Kadim iki halk, Kürt ve Türk, geçmişten bugüne kadar dostça ve kardeşçe yaşam sürdü. Ancak son dönemlerde inkar politikası sonucunda Kürtler silahlı bir mücadeleye başladı. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu ve demokratik bir Türkiye’de bütün halkların mutlu olacağını görmekteyiz. Bu nedenle bazı girişimlerde bulunuldu ve hayırlı bir sonuç elde edildi. İrlanda’daki barış süreçlerinde ‘hayırlı cuma’ denildiği gibi, bugün de ‘hayırlı bir cuma’. PKK’nin kongresini toplaması ve olumlu bir karar alması önemli, ama bizlere de görevler düşüyor. Meclis’te demokratik bir Türkiye için atılması gereken adımlar gündeme getirilmeli.”

MECLİS’İN GÖREVİ

Türk, hukuki boyutuyla demokratik bir gelecek için atılması gereken adımlara da değinerek, “Burada sadece Kürt meselesi yok, tüm Türkiye’nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı var. Demokratik bir Türkiye’de hepimizin mutlu olacağını düşünüyorum. Ortadoğu’daki karışıklığın arasında, Türkiye’nin iç barışını sağlamış olması önemli bir süreç. Bu sürecin hayır getirmesini diliyorum. Toplumsal barışın sağlanması için atılması gereken adımlar var. Bunlar pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi için atılması gereken adımlar. Meclis’in bu süreçte devreye girmesi gerekiyor. Meclis üzerine düşeni yaparsa, Türkiye’de herkes mutlu olacak.”

BAHÇELİ’NİN RİSKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süredeki rolüne ilişkin soruya Türk, “Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli’nindir. Bu sürecin başlamasında ve Türkiye’ye bir çağrı yapmasında önemli bir risk almıştır. Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için bu riski üstlendi. Bugün görüyoruz ki bu risk, onurlu bir barışın ortaya çıkmasına katkı sundu.” dedi.

GELECEK AÇIKLAMALAR VE İLERİDEKİ ADIMLAR

Açıklama süreci hakkında “En kısa sürede açıklanacak,” diyen Türk, “Gerçekten karar alınmıştır. Sayın Öcalan’ın talebinin yerine getirileceği konusunda endişemiz yok. Kısa süre içinde bu karar açıklanacak.” yorumunda bulundu. Sürece inanmayanlar için de Türk, “Herkeste endişe olabilir, ancak süreç ilerledikçe bu endişelerin yersiz olduğunu göreceğiz. Başlangıçta insanlar şüpheyle yaklaşsa da zamanla bu şüphelerin ortadan kalktığını görmekteyiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.