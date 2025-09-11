MHP Lideri Bahçeli, Provokasyona Dikkat Çekti

DEVLET BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci, İzmir karakol saldırısı ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında Bahçeli, önümüzdeki günlerin her türlü provokasyona açık ve yatkın olduğunu belirtti. Bahçeli, “Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır.” dedi.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İzmir’deki karakol saldırısında iki polisin şehit olmasıyla ilgili Bahçeli, çocukların katil olamayacağını vurguladı. Bahçeli, katil veya teröristin çocuk olarak tasvir edilmesinin ise yanlış olduğunu ifade etti. “Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır.” şeklinde konuştu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

MHP lideri Bahçeli, “15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmeli.” diyerek adil ve hakkaniyete uygun yargılamaların hukukun temel ilkelerine bağlı olarak hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı. Kamuoyunda yerleşen cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve suç işleyenlerin yanına kar kalacağına dair algının kırılması gerektiğini belirtti.

SİLAH DÜZENLEMELERİNİN GEREKLİLİĞİ

MHP lideri Bahçeli, av silahları da dahil olmak üzere, yasa dışı ve yasal silah tanımı, kullanımı, taşınması ve teminiyle ilgili süreçlerin netleştirilip sınırlandırılması gerektiğini söyledi.