MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bayram Mesajında ABD ve İsrail’i Eleştirdi

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bölgesel gerilimler ve çatışmalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, ABD ve İsrail’in savaş hukukunu devre dışı bırakmasını eleştirirken, bu durumun insanlığa yönelik olumsuz etkilerine dikkat çekti.

“SAVAŞ HUKUKUNUN İHLALI”

Bahçeli, yapılan nokta suikastların ve sivil halkı hedef alan saldırıların, savaş hukukunun tamamen devre dışı bırakıldığını gösterdiğini vurguladı. Uluslararası alandaki hukukun hiçe sayıldığına işaret eden Bahçeli, mevcut durumun kaçınılmaz bir insanlık trajedisine dönüşme riskini taşıdığını söyledi. İran’a karşı yürütülen operasyonlar ve sivil halk üzerindeki etkileri, bu hukuki ihlallerin çarpıcı örnekleri arasında yer alıyor.

“ABD VE İSRAİL’İN SORUMLULUĞU”

Bahçeli, tüm bu çatışmaların neden olduğu huzursuzluk ve istikrarsızlıkların insanlık için tehlike oluşturduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, “Dünya genelinde hâkim olan huzursuzluk, umutsuzluk ve istikrarsızlık sarmalı insanlığın temel haklarında yarıklar oluşturuyor” ifadesini kullandı. Bahçeli, Türkiye’nin de bu süreçten olumsuz etkilendiği ve savaşın sonuçlarının Türkiye’nin yanı başında yaşandığını belirtti.

“İSLAM COĞRAFYASI ZORDA”

Ramazan Bayramı mesajında, Müslümanların maruz kaldığı Siyonist-emperyalist tasallutun sonuçlarına vurgu yapıldı. İlk kıble Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması, Müslüman vicdanlarda infial uyandırdı. Bahçeli, bu durumun İslam dünyasında büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade ederek, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

“ÇATIŞMALARIN SON BULMASI DİLEĞİ”

Bahçeli, bayram günlerinin, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm insanlığın barışmasına vesile olmasını diledi. Türkiye’nin iç huzurunun sağlanmasına yönelik doğru adımların atıldığını ifade eden Bahçeli, “Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde Türkiye olma vaktidir” dedi.

“VATANDAŞLARA BAYRAM TEBRİKLERİ”

Son olarak Bahçeli, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, acıların sona ermesi ve barış ortamının sağlanması için dua etti. Ramazan Bayramı’nın, toplumlar arası ilişkilerin yumuşatılmasında önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek, Türk ve İslam âlemine selam gönderdi. Ramazan Bayramı’nın bereketli geçmesini dileyen Bahçeli, bu düşünceleriyle bayram kutlamasını sonlandırdı.