MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP Havlu Atmıştır

CHP’NİN DURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasete yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “CHP havlu atmış, mefluç hale gelmiş, ipe un sermiş, siyasi komaya girmiştir” ifadeleriyle CHP’nin içinde bulunduğu durumu eleştirdi. Bu ilkel ve ilkesiz siyasi zihniyetin, yüzyılın en büyük rüşvet ve yolsuzluk davasıyla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, yolsuzluk davalarının süratle görülmesi ve adaletin sağlanmasının temeli olduğunun altını çizdi. CHP’nin itibarı için, “Sonu karanlık” ifadesini kullanarak, Cumhur İttifakı’nın güçlü geleceğini inşa edeceğine inancını dile getirdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NI DESTEKLEYEN Düşünceler

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın cesur, dürüst ve ilkeli bir mücadele içinde olduğunu belirtti. Saf ahlak, sağduyulu irade ve samimi mizaçla yapılan siyasi çalışmaların, sorunları çözmede etkin olduğunu ifade etti. Türkiye’nin temel sorun alanlarıyla kararlılıkla ilgilenildiğini belirten Bahçeli, Türk milletinin yüksek hedeflere ulaşacağına inandığını ve bu süreçte Cumhur İttifakı’nın rolünü vurguladı. Yeni dünyanın Türk yorumu olarak “Türkiye Yüzyılı”na atıfta bulunarak, bu devrin barış, kardeşlik ve istikrar devri olacağını söyledi.

BİRİRLİK VE BÜTÜNLÜĞE YAPILAN SALDIRILAR

Bahçeli, Türk ile Kürt arasındaki birliğin sarsılamaz olduğunu dile getirdi ve bu birliğe gölge düşürmeye çalışanların planlarının bozulduğunu açıkladı. “Terörsüz Türkiye” hedefine destek veren milli iradenin güçlü olduğunu belirtirken, TBMM’de kurulan komisyondan beklenenlerin doğrultusunda ilerlenmesi gerektiğini ifade etti. PKK’nın silah bırakma aşamalarının sabote edilmesini ise iyi niyetle açıklamanın mümkün olmadığını vurguladı.

SDG/YPG’nin ROLÜ VE TEHDİTLER

Bahçeli, SDG/YPG’nin PKK’nın bir türevi olduğunu belirtti ve bu yapıların varlıklarının Türk milletinin geleceği için tehdit teşkil ettiğini ifade etti. PKK’nın kongresinin yapılmasının ardından yaşanan durgunlukların kaygı verici olduğunu söyleyen Bahçeli, bu grupların tıpkı geçmişte olduğu gibi yeni gelişmelerle birlikte huzuru tehdit ettiğine dikkat çekti. 27 Şubat 2025 tarihinde PKK’nın kurucu önderinin yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısını hatırlatarak, SDG/YPG’nin bu çağrının dışında kalamayacağını belirtti.

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI VE STRATEJİLERİ

Bahçeli, Türkiye’nin Suriye politikalarının şeffaf olduğunu ve bu durumun Türkiye’nin toprak bütünlüğü açısından hayati önem taşıdığını bildirdi. Türkiye’nin terörizmi ortadan kaldırma hedefinin sadece Suriye için değil, aynı zamanda kendi güvenliği için de kritik olduğunu vurguladı. Suriye’deki gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, İsrail’in o bölgede sürdürdüğü operasyonları da dikkatli bir şekilde incelediğini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL’E YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamaların akıl tutulması olduğunu savundu. Özel’in, “Ben de Kurtuluş Savaşı’nı kazanan kişi olmak istiyorum” diyerek söylediklerinin absürt olduğunu ifade etti. Bahçeli, Türkiye’nin düşmanlarını gözetleyen bir anlayışın 1930’lara ait Hitler zihniyetiyle benzerlik gösterdiğini belirtti. Sinop’ta yaptığı konuşmaların, Türkiye’nin savunma sanayi sürecine zarar verme amacı taşıdığını ve bu tür söylemlerin kimliksiz bir siyaset anlayışına işaret ettiğini dile getirdi.

SONUÇ VE HAREKETE GEÇME İHTİYACI

Cumhur İttifakı, milli savunma sanayisinde kararlılıkla ilerlemeye devam ederken, Bahçeli, Türkiye’nin güçlü bir direniş göstermesi gerektiğini ifade etti. Kürt vatandaşlarının bu oyunun bilincinde olduğu görüşünü destekleyen Bahçeli, halkın farklı grupları birbirine düşürme çabalarını ortadan kaldırma görevini üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin geleceği için yapılan tüm girişimlerin, birlik ve beraberlik temelinde şekilleneceği mesajını iletti.