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MHP Liderinin Konuşmasından Önemli Noktalar

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TÜRKİYE’NİN YENİ YÜZYILINA GİRİŞ

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın kıymetli temsilcileri; meclis grup toplantımızın başlangıcında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı izleyen vatandaşlarımızı sevgimle ve saygıyla kucaklıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yılı geride kalmış durumda ve yeni bir yüz yıla adım atıyoruz. Tecrübelerimiz doğrultusunda cumhuriyetin yeni yüzyılını heba etmemek için çalışmaya kararlıyız.

Hiçbir soruya kolay cevaplar aramıyoruz ve kolaycı bir yaklaşım içinde bulunmuyoruz. Öncelikle Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günlük siyasi hesaplar içinde yer almıyoruz. Bizim için milletin huzuru ve refahı her şeyden daha önde geliyor. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hesap başarıya ulaşamıyor. En büyük arzumuz, milletimizi layık olduğu düzeyde temsil edebilmek ve gelişmişlik seviyesine ulaştırmaktır.

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