MHP’nin Terörsüz Türkiye Vurgusu!

BAHÇELİ’DEN MALAZGİRT ZAFERİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümü dolayısıyla bir yazılı açıklama yayınladı. Bahçeli, açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine odaklanarak, “Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK HİSSİYATI ÖNEMLİ

“Altın fırsatın” heba edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir.” şeklinde konuştu. MHP lideri, “Terörsüz Türkiye’nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Panik Yaşandı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi, 3. kattaki merdivenlerden atlamaya teşebbüs etti. Olay, güvenlik ekipleri tarafından müdahale ile önlendi.
Erdoğan, Bahçeli’ye İki Türkü Dinletti

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

