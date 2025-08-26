MHP’nin Terörsüz Türkiye Vurgusu!

BAHÇELİ’DEN MALAZGİRT ZAFERİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümü dolayısıyla bir yazılı açıklama yayınladı. Bahçeli, açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine odaklanarak, “Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir.” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK HİSSİYATI ÖNEMLİ

“Altın fırsatın” heba edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir.” şeklinde konuştu. MHP lideri, “Terörsüz Türkiye’nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.