MHP Öcalan İle Görüşme Önerdi!

GÜÇLÜ SİYASİ İRADEYİ GÖSTERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi maliyet risklerini göze alarak sergiledikleri kararlı siyasi irade sayesinde terör sorunu çözüme kavuşuyor. Terörsüz bir Türkiye ile daha güçlü yarınlara doğru ilerleniyor ve terör örgütü silah bırakıyor. Bu kapsamda TBMM çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerle diyaloğa geçiyor.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME ÖNERİSİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Abdullah Öcalan ile de görüşülmesi önerisinde bulundu. Yıldız, sosyal medya hesabından “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Komisyon, alınan karar doğrultusunda terörsüz Türkiye süreci hakkında kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini almaya devam ediyor.

DEVLETİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR

Feti Yıldız, “7. toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceği belirtiliyor. Meclis Başkanının, terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlama ve yöntem konularını dikkatlice değerlendirerek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan 3-4 kişi seçmesinin bir zaaf oluşturmayacağı vurgulandı.