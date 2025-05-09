Gündem

MHP, Peker İle Görüşmeleri Doğruladı

mhp-peker-ile-gorusmeleri-dogruladi

SİYASET KULİSLERİNDE HAREKETLİLİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu sosyal medyada paylaşması, siyaset sahnesinde dikkat çeken bir hareketlilik yarattı. Yönter’in “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” mesajıyla alıntıladığı video, MHP ile Peker arasındaki olası yakınlaşmayı sorgulayan iddiaları güçlendirdi.

Peker ve Bahçeli Arasındaki Telefon Görüşmeleri

Gazeteci Timur Soykan, Peker’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını belirterek dikkat çeken bir iddia öne sürdü. Soykan’a göre, Peker ile Bahçeli’nin arasında gelişen bu iletişim, Peker’in MHP ile barıştığını gösteriyor ve aynı zamanda Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünü açabileceği ihtimallerini gündeme getiriyor.

Peker’in MHP ile Geçmişi

Sedat Peker, gençlik dönemlerinde Turancı bir kimlikle anılmasına rağmen, MHP ile olan ilişkilerinde zaman içerisinde bazı kopmalar yaşamıştı. 2021’de YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve faili meçhul cinayetler gibi çeşitli konuları gündeme getirmişti. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in iddialarını “sosyal medya ifşaları” olarak değerlendirmiş ve “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” demişti. Ancak Bahçeli’nin 2025’te geçirdiği kalp ameliyatı sonrası Peker’in geçmiş olsun dilekleri ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasında ilişkiyi yeniden şekillendiren yorumlara neden oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e Yanıt

Sözcü TV'de yayınlanan programda CHP lideri Özgür Özel, muhalif gazeteci Yılmaz Özdil’e yanıt vererek sert sözler sarfetti. Sunucu İpek Özbey ile de gerilim yaşandı.
Gündem

Türkiye, PKK’nın Fesih Sürecinde Önemli Noktada

PKK'nın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla silah bırakma kararı aldığı, ancak Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı açıklamanın ertelendiği bildirildi. İlgili adımların bu hafta duyurulması bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.