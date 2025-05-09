MHP, Peker İle Görüşmeleri Doğruladı

SİYASET KULİSLERİNDE HAREKETLİLİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu sosyal medyada paylaşması, siyaset sahnesinde dikkat çeken bir hareketlilik yarattı. Yönter’in “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” mesajıyla alıntıladığı video, MHP ile Peker arasındaki olası yakınlaşmayı sorgulayan iddiaları güçlendirdi.

Peker ve Bahçeli Arasındaki Telefon Görüşmeleri

Gazeteci Timur Soykan, Peker’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını belirterek dikkat çeken bir iddia öne sürdü. Soykan’a göre, Peker ile Bahçeli’nin arasında gelişen bu iletişim, Peker’in MHP ile barıştığını gösteriyor ve aynı zamanda Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünü açabileceği ihtimallerini gündeme getiriyor.

Peker’in MHP ile Geçmişi

Sedat Peker, gençlik dönemlerinde Turancı bir kimlikle anılmasına rağmen, MHP ile olan ilişkilerinde zaman içerisinde bazı kopmalar yaşamıştı. 2021’de YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve faili meçhul cinayetler gibi çeşitli konuları gündeme getirmişti. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in iddialarını “sosyal medya ifşaları” olarak değerlendirmiş ve “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” demişti. Ancak Bahçeli’nin 2025’te geçirdiği kalp ameliyatı sonrası Peker’in geçmiş olsun dilekleri ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasında ilişkiyi yeniden şekillendiren yorumlara neden oldu.