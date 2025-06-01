MHRS Medeni Durumda Kısıtlama Yoktur

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, 25 yaş altındaki kadınların sadece evli olmaları halinde jinekoloji randevusu alabildiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yapılan açıklamada, bu sistemin medeni durumla ilgili herhangi bir kısıtlama içermediği vurgulandı. Bakanlığın ‘Sağlıklı Çözüm’ adlı sosyal medya hesabındaki açıklamada şu bilgiler yer aldı:

MHRS SİSTEMİ HERKESE EŞİT HİZMET SUNUYOR

“Belli basın yayın organlarında 25 yaş altındaki kadınların yalnızca evli olmaları koşuluyla jinekoloji randevusu alabildiği yönünde çıkan haberlere açıklık getirmek istiyoruz. Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Türkiye’nin dijital sağlık alanında geliştirdiği ve tüm vatandaşlara eşit, kesintisiz erişim imkanı sunan ulusal bir projedir. MHRS, hiçbir ayrım yapmadan hizmet vermekte ve kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni durum ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.”

MUAYENE ODASI BİLGİLERİ VE UYGULAMA AMACI

Bakanlık, “Vatandaşlarımızın doğru ve ihtiyaca uygun randevu alabilmesi için hastanelerimiz, muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler sunabilmektedir. Bu durum, her branş ve muayene odası için geçerlidir. Her branşın muayene koşulları ve tetkik süreçleri farklılık gösterebilmektedir. Bu uygulama, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi hizmetin daha verimli ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamayı hedefliyor. MHRS sistemindeki bu uygulama bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde yer alan açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesi amacıyla bulunmaktadır. Bu tür ek bilgiler yalnızca jinekoloji branşı için değil, birçok branş için de geçerli bir uygulamadır. Amaç, hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir.”