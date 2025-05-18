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Michy Batshuayi Transferi Açıklandı

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SON GELİŞMELER HIZ KAZANIYOR

Michy Batshuayi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray forması giydikten sonra Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt’a katılan 31 yaşındaki forvet, performansıyla beklentilerin arkasında kalıyor. Ancak yıldız oyuncu için yeni bir fırsat belirdi.

BATSHUAYI’NIN GELECEĞİ BELİRLENİYOR

Eintracht Frankfurt’ta Batshuayi için beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Son oynanan St. Pauli maçında 1 gol atan Belçikalı santraforun, takımdaki durumu netleşiyor. Alman kulübü, genç golcüsü Hugo Ekitike’nin Avrupa’nın büyük liglerinden birine transfer olmasının muhtemel olduğunu belirtirken, birçok maça yedek başlayan Michy Batshuayi’nin, önümüzdeki sezondan itibaren daha fazla sahada yer alabileceği ifade ediliyor.

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