Miçotakis Protestoların Ardından Kabineyi Değiştirdi

BAŞBAKAN MIÇOTAKİS KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Yunanistan’da devam eden protestolar etkili oldu. 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrasında Başbakan Kyriakos Miçotakis, kabinesinde değişiklik yapmayı tercih etti.

ÇOK SAYIDA BAKAN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, televizyon ekranlarında yaptığı açıklamada Miçotakis’in maliye, ulaştırma, göç ve sivil koruma gibi birçok önemli bakanlıkta değişikliğe gittiğini duyurdu. Kamuoyu yoklamalarında olumsuz tepkilerle karşılaşan Miçotakis, yalnızca dışişleri ve savunma bakanlarının yerinde kaldığını belirtti. Bu değişiklik, hükümetin ocak ayından bu yana art arda süren protestolarla eleştirilen demiryolu kazasını ele alışı konusunda yapılan güvensizlik oylamasını aşmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra gerçekleşti.

BÜYÜK BİR TREN KAZASIYLA YÜZLEŞİLDİ

Tren kazası, 28 Şubat 2023 tarihinde Atina’dan Selanik’e giden ve 350’den fazla yolcu taşıyan bir trenin Larissa kenti yakınlarında bir yük treniyle çarpışmasıyla meydana geldi. Her iki tren, kilometrelerce boyunca aynı hat üzerinde birbirlerine doğru hiç bir alarm vermeden ilerledi. Olayın sorumluluğu, hatalı ekipman ve insan hatası olarak belirlendi. Tren yönlendirmesinden sorumlu yerel istasyon şefinin de aralarında bulunduğu 40’tan fazla kişi hakkında hukuki süreç başlatıldı; ancak kazayla ilgili davanın yıl sonundan önce görülmesi beklenmiyor.