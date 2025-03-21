Miçotakis’ten İmamoğlu Hakkında Açıklama

YUNANİSTAN BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Brüksel’deki zirvenin ardından açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, Türkiye ile birlikte yürütülen “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşma zamanına dair sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

POLİTİK GELİŞMELERE DEĞİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına da değinen Miçotakis, “Türkiye’deki gelişmelerden kaygılıyım. Siyasi özgürlüklere saygı göstermek, demokrasinin temeli” dedi. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini de hatırlattı.

ANKARA ZİYARETİ İÇİN TARİH YOK

Açıklamalarını sürdüren Miçotakis, sorulara yanıt olarak, “Sorunuzun ilk kısmına gelince; hayır, Ankara’ya yapacağım ziyaret için henüz belirlenmiş bir tarih yok” ifadelerini kullandı.