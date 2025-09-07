Microsoft, Kızıldeniz’de Kablo Kesintisi Oldu

KABLO KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Microsoft’tan gelen güncel açıklamada, Kızıldeniz bölgesinde birden çok uluslararası deniz altı kablosunun kesildiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada, 6 Eylül tarihi itibarıyla Orta Doğu üzerinden geçen ağ trafiğinde, Kızıldeniz’deki çok sayıda deniz altı fiber kablo kesintisi sebebiyle gecikmelerin artma olasılığı vurgulandı.

Mühendislik ekiplerinin, farklı kapasiteleri ve trafik yönlendirme yöntemlerini kullanarak kesintiyi etkin bir şekilde yönettiği belirtildi. Ayrıca, bu süreçte bölgedeki alternatif kapasite seçenekleri ile sağlayıcılarla görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, deniz altı fiber kablo kesintilerinin onarımlarının zaman alabileceği kaydedildi. Bu süre zarfında, müşterilere olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla durumun sürekli olarak izlenip optimize edileceği aktarıldı.