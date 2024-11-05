“Microsoft, Paint 3D’yi Resmen Kaldırdı”

PAINT 3D UYGULAMASI KAPANMA AŞAMASINDA

Microsoft, Paint 3D uygulamasını kullanımdan tamamen kaldırdı. Artık bu uygulama, Microsoft Store’da bulunmayacak ve yeni güncellemeler almayacak. Resmi olarak “Windows istemcisi için kullanım dışı bırakılan özellikler” listesini güncelleyerek Paint 3D’nin sonlandırılma kararını doğruladı. Paint 3D, ilk kez Windows 10 Creators Update sürümünde tanıtıldı ve başlangıçta büyük bir heyecan yarattı. Uygulama, 3D nesnelerin oluşturulması ve düzenlenmesi imkanı sunuyordu ancak beklenen ilgiyi görmedi ve geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenmedi.

PAINT 3D İLE İLGİLİ GEÇMİŞTEKİ PLANLAR

Microsoft, klasik Paint uygulamasını tamamen Paint 3D ile değiştirmeyi amaçlıyordu. Bunun yanı sıra Paint 3D ile birlikte Remix 3D adında bir platform da başlatarak kullanıcılara 3D nesneleri keşfetme, indirme ve düzenleme imkanı sundu. Fakat Microsoft 2020’de Remix 3D’yi kapatma kararı aldı ve kullanıcılara 3D içeriklerini indirip kaydetmeleri konusunda çağrıda bulundu. Bu durum, Paint 3D’nin sonunun başlangıcını işaret ederken, Microsoft klasik Paint uygulamasını düzenli olarak güncellemeye devam etti.

MEVCUT KULLANIM DEVAM EDECEK

Paint 3D’yi hâlâ kullananların mevcut yüklemeleri çalışmaya devam edecek, fakat program artık Microsoft Store üzerinden indirilemeyecek ve yeni güncellemeler de almayacak. Geçtiğimiz ay ise Paint uygulamasının üretken yapay zeka (AI) özellikleri ile zenginleştirildiği ve yeni araçlarla donatıldığı duyuruldu.