Microsoft, Teams’i Office’ten Ayırıyor

MICROSOFT’UN TAHAHHÜTLERİ

Microsoft, Avrupa Birliği’nin rekabet konusundaki endişelerini gidermek amacıyla sohbet ve çevrim içi toplantı platformu Teams’i Office yazılım paketinden çıkarmayı taahhüt ediyor. AB Komisyonu, Teams’in Office ile birleştirilmesi sebebiyle rekabet kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle Microsoft’a yönelik bir soruşturma başlattı ve Microsoft’un bu konuda çeşitli taahhütlerde bulunduğunu duyurdu. Ayrıca bu taahhütler hakkında AB’ye geri bildirimde bulunulması için 1 aylık bir süre olduğunu belirtti.

TEAMS OLMADAN PAKETLER SUNULACAK

Açıklamada, Microsoft’un sunduğu taahhütler içerisinde Teams olmadan ve indirimli fiyat seçenekleriyle paketlerin kullanıcıya sunulacağı, müşterilerin mevcut sözleşmeyle Teams olmayan paketlere geçiş yapmalarına izin verileceği ifade edildi. Ayrıca, Teams’in rakipleriyle daha uyumlu çalışabilmesi için Microsoft’un diğer ürünleriyle birlikte daha fazla entegrasyon fırsatı sağlayacağı ve müşterilerin verilerini Teams’den alternatif çözümlere kolayca aktarabileceği açıklandı. Tüm ilgili tarafların Microsoft’un sunduğu taahhütler üzerinde görüş belirtebileceği vurgulandı.

TAHAHHÜTLERİN GEÇERLİLİĞİ

Microsoft’un işbirliği ve veri taşınabilirliği ile ilgili yükümlülüklerinin 10 yıl, diğer taahhütlerinin ise 7 yıl boyunca geçerli olacağı kaydedildi. AB, 2023 yılında Microsoft’a yönelik rekabet kurallarının ihlali nedeniyle bir soruşturma başlatmıştı. AB ülkelerinde faaliyet gösteren firmaların rekabet durumu üzerindeki denetim yetkisi, AB Komisyonu’nda bulunuyor. Komisyon, rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde, duruma son vermek için çeşitli önlemler alıyor ve gerekli gördüğünde şirketlere yüksek para cezaları uygulayabiliyor. Bu tür durumlarda, firmalar rekabet soruşturmasını kapatmak amacıyla, AB Komisyonu’nun endişelerini giderecek taahhütlerde bulunarak uzlaşma yoluna gidiyor.