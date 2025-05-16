Microsoft, Teams’i Office’ten çıkarıyor

MICROSOFT’TAN AB RIVAI DÜZENLEME GİRİŞİ

Microsoft, Avrupa Birliği’nin rekabet kaygılarını gidermek amacıyla sohbet ve çevrim içi toplantı platformu Teams’i Office yazılım paketinden çıkarma sözü verdi. AB Komisyonu, Teams’in Office ile entegrasyonu nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde teknoloji devinin çeşitli taahhütlerde bulunduğunu aktardı. Bu taahhütler hakkında, AB’ye 1 ay boyunca geri bildirim yapılabileceği belirtildi.

TAAHHÜTLER ARASINDA İNDİRİM FIRSATLARI VAR

Açıklamada, belirli taahhütler doğrultusunda Microsoft’un sunduğu paketlerin Teams olmadan indirimli olarak kullanılabileceği kaydedildi. Müşterilerin mevcut sözleşmeleri aracılığıyla Teams olmayan paketlere geçiş yapmalarına izin verileceği ifade edildi. Ayrıca, Teams’in rakipleriyle diğer Microsoft ürünleri arasında daha fazla uyumluluk sağlayacağı ve müşterilerin verilerini rakip çözümlere taşımalarına olanak tanıyacağı vurgulandı. Tüm ilgili tarafların Microsoft’un taahhütleri hakkında görüşlerini iletebileceği de belirtildi. Belirtilen birlikte çalışabilirlik ve veri taşınabilirliği taahhütlerinin 10 yıl, diğer taahhütlerin ise 7 yıl boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

SORUŞTURMA VE REKABET DEĞERLENDİRMESİ

2023 yılında, AB, Microsoft’u Teams’i Office ile birleştirerek Birlik’in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturmaya almıştı. AB ülkelerinde rekabetin kontrol edilmesi yetkisi AB Komisyonu’nda yer alıyor. Komisyon, bu tür durumlarda rekabetin zedelendiği noktaları değerlendiriyor. Rekabete zarar veren durumlar tespit edilirse, söz konusu duruma son vererek şirketlere yüksek para cezaları uygulayabiliyor. Bazı şirketler, rekabet soruşturmasını sonlandırmak ve para cezası almamak için AB Komisyonunun taleplerini karşılamak adına çeşitli taahhütlerde bulunarak uzlaşı sağlıyor.