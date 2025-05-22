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Midesinden 47 Cıvata Alındı!

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MİDESİNDEN 47 CIVA TA ÇIKARILDI

İran’ın resmi haber ajansına göre, Elburz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhsin Recebniya bir açıklama yaptı. Kerec kentinde bulunan 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldığı bilgisini verdi. Bu durumu nadir görülen bir olay olarak tanımladı.

AMELİYATSIZ İŞLEM YAPILDI

Dr. Recebniya, hastaya ameliyata gerek kalmadan cıvataların endoskopik yöntemle çıkarıldığını aktardı. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa bir süre içinde taburcu edileceğini belirtti. Ancak, hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğu konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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