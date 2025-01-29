Midtjylland: Mourinho’ya Karşı Oynamak İsterdim

FENERBAHÇE VE MIDTJYLLAND MAÇINA HAZIRLIK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında yarın Danimarka’nın Midtjylland takımı ile karşılaşacak. MCH Arena’da TSİ 23.00’te gerçekleşecek olan bu önemli mücadele öncesinde, Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ve daha önce Türkiye’nin Antalyaspor takımında oynayan Adam Buksa, düzenledikleri basın toplantısında düşüncelerini aktardı.

TEKNİK DİREKTÖR THOMASBERG’İN AÇIKLAMALARI

Thomas Thomasberg, takımının iyi bir sezon geçirdiğini ifade ederek, “Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maça iyi hazırlandık. Son olarak iyi bir maç oynadık. Umarız daha iyi gidecek. Yarın maçı kazanma şansımız var. Mourinho’ya karşı oynamak istiyordum ama maalesef ona karşı olamayacağım” dedi.

BERABERLİK İHTİMALİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Takımın durumuyla ilgili olarak, olası bir beraberlik sonrasında iki takımın da fayda sağlayabileceği söylemini dile getirdi. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir mücadele anlamı taşıyor.