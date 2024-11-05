Migros’un Satışları ve Kârı Yükseldi

2024 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, satış gelirlerinde ve FAVÖK’te güçlü bir büyüme gösterirken, net kârda önemli bir gerileme yaşıyor.

SATIŞ GELİRLERİNDE VE BRÜT KÂRDA ARTIŞ

2024 üçüncü çeyreğinde, Migros’un satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12 artarak 206,3 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr, %32 artışla 46,5 milyar TL olarak kaydedildi. Bu büyüme, şirketin operasyonel verimliliğini artırdığını gösteriyor.

FAVÖK’TE GÖRÜLEN BÜYÜME

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) %133 artışla 10,08 milyar TL’ye ulaştı. Bu performans, Migros’un operasyonel kârlılığını önemli ölçüde artırdığını ve sürdürülebilir büyüme hedefine yaklaşmakta olduğunu işaret ediyor.

NET KÂRDAKİ DÜŞÜŞ

Ancak güçlü operasyonel performansa rağmen Migros’un net kârı, 2023 yılı üçüncü çeyreğe göre %52 düşerek 5,28 milyar TL seviyesine geriledi. Bu düşüşün, finansal ve diğer faaliyet giderlerindeki artışlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ayrıca, net parasal pozisyon kazançlarında da %23 azalma yaşandı ve 14,5 milyar TL’ye düştü.

BİLANÇODAKİ İYİLEŞME

Dönen varlıklar, %4 artışla 51,8 milyar TL’ye çıktı. Duran varlıklar ise %5 artarak 83,3 milyar TL’ye yükseldi. Toplam varlıklar %5 artışla 135,2 milyar TL’ye ulaştı. Net borç, %99 azalışla 4,4 milyar TL net nakit pozisyonuna geçti ve bu durum, borçluluk açısından şirketin finansal yapısında bir iyileşme sağladığını gösteriyor.

SEKTÖREL GÖRÜNÜM VE YENİ OLASILIKLAR

Migros, yüksek satış büyümesi ve operasyonel kârlılık artışı yaşasa da net kârlılığında bir gerileme görüyor. Net borç pozisyonunda sağlanan iyileşme şirketin finansal riskini azaltıyor ve ilerleyen zamanlarda net kârını toparlayabileceğine işaret ediyor. Şirketin üçüncü çeyrek finansal performansı, operasyonel olarak güçlü olmasına rağmen kârlılıkta yaşanan düşüş, yatırımcıların dikkatle izlediği bir durum. Migros’un nakit yönetimi ve borçları azaltma konusundaki başarısı ise olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: KAP